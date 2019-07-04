Кино. Трюки и взрывы: опубликован трейлер спин-оффа "Форсажа"

В сети появился трейлер спин-оффа культовой франшизы - "Форсаж: Хоббс и Шоу". Дублированное видео в YouTube опубликовала компания-прокатчик фильма B&H Film.

По сюжету, извечные противники спецагент Хоббс и преступник Шоу вынуждены объединиться, чтобы "защитить мир от сокрушительной биологической атаки", сказано в описании к трейлеру.

В видео показаны многочисленные трюки и взрывы из фильма.

Премьера – 1 августа 2019 года.

27 июня сообщалось, что официальный трейлер исторического фильма "Война токов" о противостоянии великих физиков Томаса Эдисона, Николы Теслы и Джорджа Вестингауза появился в интернете.

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