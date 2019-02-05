Анджелина Джоли приехала к бежавшим от чисток мусульманам: видео

Американский посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анжелина Джоли прибыла в Бангладеш, где после нескольких волн этнорелигиозных чисток в соседней Мьянме находятся около миллиона беженцев рохинджа. Об этом сообщают местные телеканалы.

В Дакаре обладательница кинопремии "Оскар" встретится с главой МИД Бангладеш Ак Абдулем Моменом, премьером Шейхом Хасиной и другими топ-чиновниками.

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В рамках четырехдневного визита Джоли уже посетила лагерь беженцев Кутупалонг в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны — крупнейший лагерь беженцев на планете.

По состоянию на февраль 2019 года там и в соседнем лагере Найяпара проживают около 720 тысяч человек, преимущественно мусульман-рохинджа, которые бегут туда от гонений с 1991 года.

Джоли побывает сегодня и в других лагерях.

В скором времени ООН объявит новый международный призыв о сборе $920 млн для удовлетворения потребностей беженцев из рохинджа и принимающих их общин.

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Конфликт в штате Ракхайн между силовиками Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. В ответ на убийство исламистами из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" силовиков войска начали операцию. Только за один первый месяц чисток погибли, по разным оценкам, около 9000 мусульман. По данным ООН, более миллиона стали беженцами.

"Врачи без границ" говорят, что 69% жертв были застрелены, 9% сожгли в их собственных домах, 5% забили до смерти.

В ноябре 2017 года Мьянма и Бангладеш подписали меморандум о взаимопонимании о возвращении беженцев. В апреле 2018-го возвращение началось: рохинджа должны сначала пройти через "фильтрационные лагеря" в Ракхайне, чтобы не допустить проникновения в Мьянму боевиков "Армии спасения..."

В конце зимы 2018 года ООН обвинила Мьянму в продолжении этнических чисток, а в сентябре писавших о чистках в Мьянме репортеров Reuters посадили на 7 лет.

Видео: Jonota TV