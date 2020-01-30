Последний украинский корабль в Крыму. Есть трейлер фильма - видео

Госкино выложило в сеть официальный трейлер основанной на реальных событиях марта 2014 года экшн-драмы "Черкассы", в котором рассказана история обороны минного тральщика ВМС Украины, который российские оккупанты заблокировали в бухте Донузлав.

Корабль три недели сопротивлялся в окружении врага и стал единственным из девяти украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Читайте также: Госкино профинансирует драму "Между нами"

По сюжету фильма режиссера Тимура Ященко, экипаж проходит обучение во время того, как президент Виктор Янукович бежит из Украины, а Крым захватывают "зеленые человечки". Начинается оккупация полуострова. Корабль возвращается на базу, но порт уже утрачен. Путь к морю перекрыт затопленными россиянами судами. Украинские корабли сдаются один за другим и только экипаж "Черкасс" продолжает безнадежную борьбу с врагом.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Читайте также: "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Не похоже на последнюю главу киносаги