Госкино профинансирует драму "Между нами"

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Государственное агентство по вопросам кино профинансирует криминальную драму "Между нами". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Договор с ООО АП ЮЭЙ СТУДИО о предоставлении господдержки на производство фильма в сумме 11 200 124 грн (100% общей стоимости производства фильма) был заключен 23 декабря.

Кинопроект фильма "Между нами" - один из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Соломия Томащук, лента является ее игровым полнометражным дебютом. Авторы сценария картины - Соломия Томащук и Юрий Дунай, продюсер - Полина Бушинская.

Согласно анонсу, криминальная драма "Между нами" - это история о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует.

Релиз фильма планируется в 2021 году.

21 августа На должность главы Госкино претендуют как минимум четыре человека. Среди них - актер сериалов "Сваты" и "Слуга народа" Алексей Кирющенко. Кабинет министров принял отставку главы Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко.

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