Госкино профинансирует драму "Между нами"

Государственное агентство по вопросам кино профинансирует криминальную драму "Между нами". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Договор с ООО АП ЮЭЙ СТУДИО о предоставлении господдержки на производство фильма в сумме 11 200 124 грн (100% общей стоимости производства фильма) был заключен 23 декабря.
Кинопроект фильма "Между нами" - один из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Соломия Томащук, лента является ее игровым полнометражным дебютом. Авторы сценария картины - Соломия Томащук и Юрий Дунай, продюсер - Полина Бушинская.
Согласно анонсу, криминальная драма "Между нами" - это история о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует.
Релиз фильма планируется в 2021 году.
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