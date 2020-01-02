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Госкино профинансирует драму "Между нами"

Госкино профинансирует драму "Между нами" - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.01.2020, 11:00

Бюджет фильма - 11,2 млн грн

Государственное агентство по вопросам кино профинансирует криминальную драму "Между нами". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Договор с ООО АП ЮЭЙ СТУДИО о предоставлении господдержки на производство фильма в сумме 11 200 124 грн (100% общей стоимости производства фильма) был заключен 23 декабря.

Кинопроект фильма "Между нами" - один из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссер - Соломия Томащук, лента является ее игровым полнометражным дебютом. Авторы сценария картины - Соломия Томащук и Юрий Дунай, продюсер - Полина Бушинская.

Согласно анонсу, криминальная драма "Между нами" - это история о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует. 

Релиз фильма планируется в 2021 году.

  • 21 августа Кабинет министров принял отставку главы Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко. На должность главы Госкино претендуют как минимум четыре человека. Среди них - актер сериалов "Сваты" и "Слуга народа" Алексей Кирющенко.

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