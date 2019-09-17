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"Обеспокоены". Деятели киноиндустрии написали письмо Зеленскому

"Обеспокоены". Деятели киноиндустрии написали письмо Зеленскому - Фото
Владимир Бородянский
17.09.2019, 23:08

Режиссеры, сценаристы и актеры обеспокоены планами новой власти, относящимися к киноотрасли

Несколько десятков представителей украинской киноиндустрии и ряд общественных организаций подписали открытое письмо на имя президента Владимира Зеленского и главы Минкульта Владимира Бородянского, в котором выразили обеспокоенность изменениями, произошедшими в отрасли после выборов в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Изменения, которые происходят в Украине после выборов президента и Верховной Рады, касаются и киноотрасли. Кроме положительных стремлений, есть и те, которые вызывают беспокойство. В частности, заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко о необходимости отмены результатов последнего конкурса кинопроектов (11-й питчинг). Такие действия подрывают не только устойчивость развития украинской киноотрасли, но и репутацию Украины как надежного партнера на международной арене. Пересмотр результатов 11-го конкурсного отбора будет означать финансовые и репутационные потери не только для компаний-производителей, но и для государства Украина в мире", - говорится в письме.

Авторы письма также выразили надежду на скорое объявление открытого конкурса на замещение должности главы Госкино.

Среди подписантов письма: сценарист Андрей Кокотюха, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, режиссер, сценарист и продюсер Владимир Тихий, актриса Ирма Витовская, режиссер Михаил Ильенко, актриса Римма Зюбина, режиссер Роман Балаян и другие. Подписали письмо также 7 организаций, связанных с киноиндустрией.

12 сентября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики заявил о намерении пересмотреть результаты 11-го конкурсного отбора Госкино из-за превышения бюджета.

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Владимир Бородянский кино госкино
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