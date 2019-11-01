На должность главы Госкино претендует режиссер "Слуги народа"

Алексей Кирющенко (скриншот с видео)

На должность главы Государственного агентства по вопросам кино претендуют, как минимум, четыре человека. Среди них - актер сериалов "Сваты" и "Слуга народа". Соответствующая информация указана в декларациях претендентов на сайте НАПК.

Один из претендентов - Алексей Кирющенко - является режиссером сериалов "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня". Он также снимался в сериале "Сваты".

В интервью Детектор-медиа в июне 2015 года Кирющенко говорил, что живет в Москве, хотя родился в Харькове. "То есть я россиянин украинского происхождения. Вот так. Но я сейчас получил в Украине вид на жительство, потому что постоянно здесь работаю", - сказал Кирющенко.

Второй претендент на должность главы Госкино - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) Юлия Синькевич.

Третий - продюсер, владелец ООО Дія фільм и Эйдетик Пикчерз Алексей Пантелеев.

Также на должность главы Госкино претендует Кристина Хлапонина, генеральный продюсер развлекательного телеканала Сонце.

19 августа глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении.