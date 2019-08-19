Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Филипп Ильенко отметил, что не хочет превращать борьбу "за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена"

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сегодня написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в своем видеоролике.

"Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, мечты: возрождение украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута", - отметил Ильенко.

Он подчеркнул, что не хочет превращать борьбу "за это кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшна", поскольку "это точно не принесет пользы индустрии".

"Поэтому сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя", - уточнил Ильенко.

Отправить:
Распечатать:
Теги: увольнение, видео, госкино, Филипп Ильенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Глава Госкино Филипп Ильенко: Я ухожу с должности - видео
Глава Госкино Филипп Ильенко: Я ухожу с должности - видео
В Исландии леднику устроили похороны: фото и видео
В Исландии леднику устроили похороны: фото и видео
Rocket Lab запускают ракету "Мам, смотри – мчусь без рук!": видео
Rocket Lab запускают ракету "Мам, смотри – мчусь без рук!": видео
Экономика Зеленский обещал рынок земли: почему его нет и каким будет?
Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
FMCG Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
Рост ВВП - повод для оптимизма. Но сильно радоваться пока рано
Мнение Рост ВВП - повод для оптимизма. Но сильно радоваться пока рано
Популярное
фото/видео
Глава Госкино Филипп Ильенко: Я ухожу с должности - видео
Глава Госкино Филипп Ильенко: Я ухожу с должности - видео
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото 10:32
Турцию охватили масштабные лесные пожары: фото
Турцию охватили масштабные лесные пожары: фото 10:22
В Исландии леднику устроили похороны: фото и видео
В Исландии леднику устроили похороны: фото и видео 09:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 