Глава Госкино Филипп Ильенко: Я ухожу с должности - видео

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сегодня написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в своем видеоролике.

"Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, мечты: возрождение украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута", - отметил Ильенко.

Он подчеркнул, что не хочет превращать борьбу "за это кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшна", поскольку "это точно не принесет пользы индустрии".

"Поэтому сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя", - уточнил Ильенко.