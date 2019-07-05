Госкино Зеленскому: "Сваты" - ваша "липецкая фабрика" - видео

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призывает лично президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале 1+1.

"Вернулись ("Сваты" - ред.) в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины", – напомнил он.

В 2017 году российского актера Федора Добронравова, который играет в сериале одну из главных ролей, внесли в "черный список" в Украине. Разрешение на прокат фильма отменили. Однако суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов составляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ильенко сообщил, что несколько дней назад в Госкино обратились представители канала 1+1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала. "Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал – и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством", – объяснил он.

"Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической", – подчеркнул Ильенко. Он напомнил Зеленскому, что тот теперь является не продюсером "Сватов", а президентом Украины и назвал сериал "липецкой фабрикой" Зеленского.