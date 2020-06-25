Футбол. Украинец забил мощный гол и стал лучшим игроком матча Серии А – видео

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Руслан Малиновский забил красивый гол в ворота "Лацио" и помог "Аталанте" победить. Украинец стал лучшим игроком матча

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол и стал лучшим игроком матча против "Лацио", одного из лидеров итальянской Серии А. Об этом сообщает авторитетный портал WhoScored.

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Малиновский поразил ворота римлян на 66-й минуте поединка (2:25 на видео). Хавбек на ход принял передачу у левого фланга и вторым касанием мощно вколотил мяч в ближнюю девятку из-за пределов штрафной.

WhoScored оценил игру Малиновского в 8,6 баллов из 10 возможных. Вторым лучшим игроком мачта с оценкой 8,3 стал одноклубник украинца Алехандро Гомес, который также известен по выступлениям за харьковский "Металлист".

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Занимающая в Серии А четвертое место "Аталанта" обыграла идущий на второй позиции "Лацио" со счетом 3:2. При этом поединок начинался не в пользу бергамцев: к 11 минуте встречи "Лацио" лидировал со счетом 0:2.

  • Малиновский прешел в "Аталанту" перед началом сезона 2019/20 после чемпионского сезона в Бельгии с "Генком". До европейской части карьеры он выступал за луганскую "Зарю", "Севастополь" и молодежные команды донецкого "Шахтера".

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Видео -  Ukrainian Football UA/YouTube, инфографика - скриншот портала WhoScored

 

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Теги: видео, гол, руслан малиновский, Аталанта, лацио, лучший игрок матча
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