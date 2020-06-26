Футбол. "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии - видео

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"Манчестер Сити" вчера проиграл "Челси" и потерял даже теоретические шансы на титул чемпионов Англии. Ливерпуль выиграл АПЛ впервые за 30 лет

Футбольный клуб "Ливерпуль", который не был чемпионом "Англии" в течение 30 лет, вчера досрочно выиграл Английскую Премьер-лигу (АПЛ).

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"Красные" стали чемпионами за семь туров до конца турнира. "Манчестер" Сити вчера проиграл "Челси" со счетом 2:1 - и отрыв "Ливерпуля" от манчестерского клуба увеличился до 25 очков. Подопечные Юргена Клоппа являются недосягаемыми для любого клуба в АПЛ и останутся чемпионами при любом турнирном раскладе.

Это 19 титул чемпионов Англии для "Ливерпуля". Больше золотых медалей только у "Манчестер Юнайтед", они выигрывали чемпионат 20 раз.

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В последние годы мерсисайдцы несколько раз приближались к титулу. В 2014-м они не смогли выиграть АПЛ, в том числе из-за роковой ошибки Стивена Джерарда. Тогда легендарный капитан "Ливерпуля" подскользнулся в центре поля и грубо обрезался, что привело к пропущенному голу в ключевом поединке сезона против "Челси".

А в прошлом сезоне подопечные Клоппа боролись за титул победителя Лиги чемпионов, которую они впоследствии и выиграли. В АПЛ чемпионство ускользнуло к "Манчестер Сити", за который в частности выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.

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Фото, видео - пресс-служба Ливерпуля

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Теги: Ливерпуль, апл, чемпионат англии, манчестер сити, челси, Юрген Клопп
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