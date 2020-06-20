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Футбол. Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины

Футбол. Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины - Фото
Фото: twitter.com/FCShakhtar
20.06.2020, 22:14

Шахтер за пять туров до финиша чемпионата стал недосягаем для конкурентов

Шахтер оформил 13-й по счету чемпионский титул в матче 27 тура УПЛ с Александрией. Об этом сообщает footballua.tv.

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На гол Тайсона с пенальти гости сумели ответить двумя забитыми мячами после перерыва. Появление Тете в заключительные полчаса игрового времени помогло Шахтеру не только восстановить паритет на табло, но и вырвать победу, проигрывая в счете благодаря дублю бразильского джокера. Шахтер за пять туров до финиша чемпионата стал недосягаем для конкурентов.

Шахтер - Александрия 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков 52 (пен.)

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77), Степаненко (Тете, 57), Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон, Мораес.

Александрия: Билык, Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63), Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Предупреждены: Додо - Шендрик, Пашаев, Шастал.

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Вадим Ребрина
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