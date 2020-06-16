Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. ФК "Карпаты" вышел из карантина

Коронавирус. ФК "Карпаты" вышел из карантина - Фото
ФК Карпаты (фото - пресс-служба клуба)
16.06.2020, 15:40

Сейчас у восьми футболистов и пяти сотрудников ФК "Карпаты" все еще имеются признаки коронавируса, они изолированы

Cегодня футбольный клуб "Карпаты" вышел из карантина.  Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пресс-службе напомнили, что прошло 15 дней после объявления карантина из-за вспышки заболевания COVID-19. В течение времени игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции, ограничив любые контакты, кроме прохождения обязательного ПЦР-тестирования.

По состоянию на 16 июня, восемь футболистов и пять работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными.

"У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья. Хуже ситуация у трех работников клуба старшего возраста - они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.

Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

  • 30 мая в "Карпатах" выявили инфицированных коронавирусом.
  • 2 июня сообщалось, что в футбольном клубе "Карпаты" Львов коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у половины членов клуба.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
ФК Карпаты Львов карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 