Коронавирус. ФК "Карпаты" вышел из карантина

ФК Карпаты (фото - пресс-служба клуба)

Cегодня футбольный клуб "Карпаты" вышел из карантина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В пресс-службе напомнили, что прошло 15 дней после объявления карантина из-за вспышки заболевания COVID-19. В течение времени игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции, ограничив любые контакты, кроме прохождения обязательного ПЦР-тестирования.

По состоянию на 16 июня, восемь футболистов и пять работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными.

"У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья. Хуже ситуация у трех работников клуба старшего возраста - они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.

Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

30 мая в "Карпатах" выявили инфицированных коронавирусом.

2 июня сообщалось, что в футбольном клубе "Карпаты" Львов коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили почти у половины членов клуба.