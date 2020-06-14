Соперник пробил шипами щиток. В "Динамо" рассказали о травме капитана - видео

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук получил рваную рану ноги после того, как футболист "Зари" Ловро Цвек, нанес ему травму. Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

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"У Сергея глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов. Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней", - рассказал старший врач команды Андрей Шморгун.

Также, по словам медика, у других игроков травм не было - только мелкие ушибы.

Вчера киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" со счетом 3:1. В концовке поединка Сидорчук получил травму. Влетевший в киевлянина Цвейк был удален с поля прямой красной карточкой.

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