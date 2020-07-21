Футбол. Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

Криштиану Роналду сумел забить 50 голов в Серии А за 61 матч. Андрею Шевченко потребовалось 68 игр для этого достижения

Суперзевзда футбола, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, побил рекорд украинской легенды Андрея Шевченко в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал итальянского футбола Opta Paolo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Португалец стал игроком, которому потребовалось меньше всего матчем, чтобы забить 50 голов в Серии А. Роналду сумел это сделать за 61 матч.

До этого рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который выступал за "Милан". Он забил 50 голов за 68 матчей.

Вчера дубль Роналду принес победу "Ювентусу" 2:1 над основным конкурентом в борьбе за Скудетто – римским "Лацио". За четыре тура до конца чемпионата туринцы имеют отрыв в восемь очков.

Читайте также: Футбол. "Динамо" уволило главного тренера Михайличенко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.