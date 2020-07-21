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Футбол. Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

21.07.2020, 10:40
Футбол. Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А - Фото
Криштиану Роналду (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)

Криштиану Роналду сумел забить 50 голов в Серии А за 61 матч. Андрею Шевченко потребовалось 68 игр для этого достижения

Суперзевзда футбола, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, побил рекорд украинской легенды Андрея Шевченко в Серии А. Об этом сообщает в Twitter статистический портал итальянского футбола Opta Paolo.

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Португалец стал игроком, которому потребовалось меньше всего матчем, чтобы забить 50 голов в Серии А. Роналду сумел это сделать за 61 матч.

До этого рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который выступал за "Милан". Он забил 50 голов за 68 матчей.

  • Вчера дубль Роналду принес победу "Ювентусу" 2:1 над основным конкурентом в борьбе за Скудетто – римским "Лацио". За четыре тура до конца чемпионата туринцы имеют отрыв в восемь очков.

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Марк Сировой
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