Футбол. "Карпаты" исключили из Премьер-лиги

КДК УАФ исключил "Карпаты" за две неявки на матч с "Мариуполем". Соперникам львовян присудят технические победы

Футбольный клуб "Карпаты" Львов исключен из украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, передает пресс-служба организации.

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Комитет засчитал львовскому клубу два технических поражения (0:3) за неявки на перенесенный матч 24-го тура с "Мариуполем" и календарный поединок 29-го тура с этой же командой.

Перед дисквалификацией "Карпаты" занимали последнее место в турнирной таблице. Львовяне набрали лишь 15 очков в 24 поединках. Во всех оставшихся матчах чемпионата соперникам "Карпат" засчитают технические победы (+;-).

Ранее в Карпатах сообщали , что у клуба нет денег для того, чтобы поехать на выезд в Мариуполь.

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Марк Сировой

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