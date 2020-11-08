Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0 – видео игры

Сегодня состоялся центральный матч девятого тура украинской Премьер-лиги – игра прошла в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Столичное "Динамо" потерпело поражение от гостей, проиграв донецкому клубу "Шахтер" со счетом 0:3.
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Первый гол в ворота хозяев на 34-й минуте забил в пустые ворота нападающий "кротов" Жуниор Мораес, воспользовавшись тем, что вратарь "Динамо" Руслан Нещерет ошибся на выходе.
На 45-й минуте киевляне остались в меньшинстве – судья показал полузащитнику клуба Сергею Сидорчуку сначала желтую, а после и красную карточку за то, что тот шипами въехал в ногу "шахтеровцу" Виктору Корниенко.
Второй гол в свои ворота "Динамо" получило на 66-й минуте, его рикошетом забил Маркос Антонио. А на 73-й минуте бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик забил третий мяч, завершив таким образом сегодняшний счет.
После этого выигрыша донецкий клуб занял второе место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к "Динамо".
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