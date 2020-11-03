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03.11.2020, 21:48

Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото

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Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото
Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото
Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фотоЛига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото

Игра закончилась разгромным поражением "Шахтера" – 0:6

Сегодня, 3 ноября, донецкий "Шахтер" сыграл с "Боруссией" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра закончилась сенсационным поражением "Шахтера" – 0:6.

Плеа забил три мяча в ворота украинцев – на 8, 26 и 78 минутах игры.

На 17-ой минуте мяч после удара Крамера полетел в ворота рикошетом от Валерия Бондаря – 0:2.

На 44-ой минуте гол забил Бенсебаини, а Штиндль поразил ворота "Шахтера" на 65-ой минуте.

"Боруссия" набрала 5 очков и вышла на первое место в группе. "Шахтер" опустился на второе место (4 очка).

Сегодняшний матч стал первой в истории встречей соперников.

"Шахтер" и "Боруссия" показывали идентичные результаты в последних пяти матчах: три победы и две ничьи. Дончане перед сегодняшним поединком без проблем разобрались с "Мариуполем" (4:1), а "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" (1:0).

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Теги: футбол, Лига чемпионов, шахтер, боруссия
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