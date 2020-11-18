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Перенести решающий матч Лиги наций с Украиной невозможно – главный по футболу в Швейцарии

18.11.2020, 17:20
Перенести решающий матч Лиги наций с Украиной невозможно – главный по футболу в Швейцарии - Фото
Сборная Швейцарии по футболу (фото - ASF, Facebook)

В Швейцарии предлагают два решения ситуации: техническое поражение сборной Украины или жеребьевка

Перенести отмененный матч сборной Швейцарии против Украины, в котором должна решится судьба прописки в элитном дивизионе Швейцарии, невозможно. Такое мнение выразил глава Швейцарского футбольного союза Доминик Блан в интервью Tribune de Geneve.

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"Мы всегда хотели сыграть эту игру. Но, к сожалению, это невозможно. Календарь (сборных, – ред.) уже очень занят в 2021 году: будут отборочные игры на Чемпионат мира–2022 и матчи Евро-2021. Международные окна полностью заполнены", – объяснил он.

Блан заверяет, что швейцарская сторона понимает трудности сборной Украины и готова была содействовать тому, чтобы она привезла новых игроков. "Но это, по-видимому, не представлялось для них (Украины, – ред.) возможным", – сказал он.

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Блан считает, что в этой ситуации может быть два выхода: техническое поражение Украины (оно даст Швейцарии сохранение прописки в элитном дивизионе) или определение победителя по жеребьевке.

По его словам, для технического поражения есть несколько критериев, по которым можно решить, все ли возможности реализовала Украина. Если же ничьей вины в отмене матча установлено не будет, то тогда победителя должны выбрать на жеребьевке.

  • Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.
  • В день матча со Швейцарией, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19. 

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Марк Сировой
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