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Футбол. Сборная Украины возвращается домой из Швейцарии

18.11.2020, 15:39
Футбол. Сборная Украины возвращается домой из Швейцарии - Фото
Сборная Украины покидает Швейцарию (фото - Евген Кравс)

Информации о том, состоится ли игра с Швейцарией пока нет

Сборная Украины, матч которой со Швейцарией отменили из-за случаев COVID-19 в стане украинской команды, возвращается в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола

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Сообщается, что в 10:45 футболисты сборной выехали в аэропорт Цюриха – в 14:00 они вылетели на чартерном самолете в столицу Украины. По прибытию сбор "сине-желтых" будет завершен. 

В Борисполе все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта, пишет пресс-служба УАФ.

Информации о том, состоится ли игра с Швейцарией пока нет. 

  • Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.
  • В день матча со Швейцарией, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19. 
  • Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию. Решающий матч за прописку в элите Лиге наций отменили.

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Станислав Стороженко
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