Футбол. Украина сыграет против Германии: где и когда смотреть матч Лиги наций

В Лейпциге состоится матч пятого тура группового раунда дивизиона А Лиги наций

14 ноября, в 21:45 по киевскому времени в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена состоится матч пятого тура группового раунда дивизиона А Лиги наций между сборными Германии и Украины.

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Сейчас Германия занимает второе место в группе 4 с отставанием в один балл от лидера Испании. Украина – третья, также с шестью очками, уступая сопернику по разнице мячей (-3 и +1 соответственно).

В составе сборной Германии после товарищеского матча против Чехии произошли изменения, сообщает Украинская ассоциация футбола.

По различным причинам расположение команды покинули Оливер Бауманн, Нико Шульц, Боте Баку, Йонас Хоффманн и Робин Госенс.

Однако пополнение у Йоахима Лева гораздо более мощное, чем потери: Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Никлас Зюле, Лерой Сане, Тимо Вернер, Маттиас Гинтер и Тони Кроос. Правда, последний не сыграет против Украины из-за перебора желтых карточек.

За сборную Украины не сыграют вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Тымчик, Денис Попов, Юрий Миколенко, Александр Караваев, Виктор Корниенко, полузащитники Николай Шапаренко, Евгений Шахов, нападающие Владислав Супряга и Артем Кравец.

11 ноября сборная Украины со счетом 2:0 проиграла сборной Польши в товарищеском матче, который проходил в польском Хожуве

Вадим Ребрина

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