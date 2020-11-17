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Футбол. Матч Швейцария – Украина отменен: украинская команда отправлена на карантин

17.11.2020, 15:25
Футбол. Матч Швейцария – Украина отменен: украинская команда отправлена на карантин - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

Судьбу решающего матча Лиги наций Швейцария – Украина будет решать УЕФА. Вся украинская делегация отправлена на карантин из-за вспышки коронавируса

Матч Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии, который должен был состояться сегодня, 17 ноября, отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Отмечается, что департамент здравоохранения кантона Люцерн решил отправить на карантин всю украинскую делегацию. Решение о судьбе матча теперь должен принять Европейский футбольный союз – УЕФА. Матч со Швейцарией является решающим для обеих команд. Чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций Украине достаточно не проиграть, Швейцарию устроит только победа.

В УАФ пишут, что и Швейцарская федерация футбол, и УЕФА готовы провести матч, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций.

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В то же время швейцарское издание Blick со ссылкой на источники сообщает, что Украина якобы рассматривает возможность сыграть завтра игроками из молодежных сборных U-20 или U-21. Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский пока не прокомментировал эту информацию по запросу LIGA.net.

  • Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.
  • Главный тренер команды Андрей Шевченко экстренно довызвал футболистов молодежной сборной –  Булецу, Назаренко и Судакова.
  • Сегодня коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19. 

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Марк Сировой
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