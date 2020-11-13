Евро-2020: стали известны все соперники Украины, расписание матчей

Сборная Украины будет играть с командами Нидерланд, Австрии, Северной Македонии

Третьим соперником футболистов сборной Украины в групповом турнире Евро-2020 стала команда Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020, где будет играть сборная Украины

В Тбилиси в решающем матче за право выхода в финал Евро-2020 играли футболисты сборных Грузии и Северной Македонии.

На 56-й минуте Горан Пандев получил передачу в центре штрафной соперника и направил мяч мимо голкипера. Матч закончился со счетом 0: 1. Этот гол стал решающим в поединке, Северная Македония квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020.

Таким образом, в группе С группового этапа Евро-2020 сыграют сборные Украины, Австрии, Нидерланд и Северной Македонии.

Расписание матчей Евро-2020 в группе С:

13 июня 2021 года

Австрия – Северная Македония (Будапешт, 19:00)

Нидерланды – Украина (Амстердам, 22:00)

17 июня

Украина – Северная Македония (Бухарест, 16:00)

Нидерланды – Австрия (Амстердам, 22:00)

21 июня

Северная Македония – Нидерланды (Амстердам, 19:00)

Украина – Австрия (Бухарест, 19:00)

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля в 22:00.

14 ноября "желто-синие" уже в Лиге наций встретятся с Германией, а 17-го – со Швейцарией.

Читайте также: Футбол. Луческу отреагировал на поражение "Динамо" в матче с "Шахтером"

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.