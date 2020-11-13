Евро-2020: стали известны все соперники Украины, расписание матчей
Сборная Украины будет играть с командами Нидерланд, Австрии, Северной Македонии
Третьим соперником футболистов сборной Украины в групповом турнире Евро-2020 стала команда Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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12 ноября определился последний участник группы C Евро-2020, где будет играть сборная Украины
В Тбилиси в решающем матче за право выхода в финал Евро-2020 играли футболисты сборных Грузии и Северной Македонии.
На 56-й минуте Горан Пандев получил передачу в центре штрафной соперника и направил мяч мимо голкипера. Матч закончился со счетом 0: 1. Этот гол стал решающим в поединке, Северная Македония квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020.
Таким образом, в группе С группового этапа Евро-2020 сыграют сборные Украины, Австрии, Нидерланд и Северной Македонии.
Расписание матчей Евро-2020 в группе С:
13 июня 2021 года
- Австрия – Северная Македония (Будапешт, 19:00)
- Нидерланды – Украина (Амстердам, 22:00)
17 июня
- Украина – Северная Македония (Бухарест, 16:00)
- Нидерланды – Австрия (Амстердам, 22:00)
21 июня
- Северная Македония – Нидерланды (Амстердам, 19:00)
- Украина – Австрия (Бухарест, 19:00)
Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля в 22:00.
- 14 ноября "желто-синие" уже в Лиге наций встретятся с Германией, а 17-го – со Швейцарией.
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