UA

"Позор". В сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену реашющего матча Лиги наций

18.11.2020, 07:14
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией сегодня, 18 ноября. УАФ просит отменить карантин для игроков с негативными тестами на коронавирус

В сборной Швейцарии считают "позором" решение властей кантона Люцерн отменить решающий матч Лиги наций против Украины из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит разрешить сыграть сегодня игроками, у которых не выявили COVID-19.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале (в матче решится судьба прописке в элитном дивизионе Лиги наций, – ред.). Мы очень хотели иметь спортивное решение, а не то, которое принимается рядом с полем. Теперь мы должны принять то, что есть", – приводит слова директора сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами портал Watson.ch.

При этом Тами ожидает, что Европейский футбольный союз УЕФА решит исход матча в пользу сборной Швейцарии. Он также считает невозможным перенос матча на зиму или весну, так как расписание поединков национальных команд уже занято.

"Мы были готовы к игре. Мы сделали свою работу правильно и представили команду, которая давала только отрицательные тесты", – добавил Тами он.

Читайте также: Футбол. Экс-капитан "Динамо" посреди матча узнал о своем положительном тесте на COVID-19

В УАФ же настаивают: результат матча должен решиться на футбольном поле. Украинская команда готова сегодня, 18 ноября, сыграть футболистами, которые сейчас находятся в Швейцарии и имеют негативные тесты на коронавирус. Таких более 13 человек, есть как минимум один вратарь, как того требует УЕФА.

УАФ просит УЕФА поспособствовать, чтобы швейцарские власти отменили карантин для этих игроков и разрешили провести матч. 

В УАФ также заявляют, что готовы доукомплектовать команду игроками молодежной сборной. Но для этого УЕФА должно разрешить сыграть им в двух матчах подряд за 48 часов, так как еще вчера они играли в рамках отбора на Евро U-21.

"Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение – исключительно в компетенции УЕФА", – добавили еще один вариант решения проблемы в УАФ.

  • Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.
  • В день матча со Швейцарией, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19. 
  • Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию. Решающий матч за прописку в элите Лиге наций отменили.

Читайте также: Луческу отреагировал на слухи о его уходе из киевского "Динамо"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Украина Швейцария сборная украины сборная лига наций матч коронавирус COVID-19 сборная швейцарии

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 