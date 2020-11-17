UA

Луческу отреагировал на информацию об уходе из киевского "Динамо"

17.11.2020, 08:58
Луческу отреагировал на информацию об уходе из киевского
Мирча Луческу (фото - fcdynamo.kiev.ua)

"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь", – говорит главный тренер киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не намерен уходить из футбольного клуба и планирует дальше работать в Киеве. Об этом он сказал, комментируя информацию СМИ о своем возможном уходе этой зимой, передает пресс-служба ФК "Динамо".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов, а "многие СМИ пытаются на именах футболистов и тренеров повысить посещаемость сайта или тираж газеты".

"Самый простой путь – это выдумать что-то невероятное, то есть то, чего нет и быть не может. Сюда относится и ситуация с моим якобы уходом из "Динамо" из-за пандемии и жизни на базе. Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет", – отметил Луческу.

Он добавил, что "такова жизнь профессионала в большом футболе, и  этим его и семью не удивить".

"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в "Динамо" и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями", – подчеркнул Луческу.

Луческу объяснил, что во многих командах прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом.

Румынское издание Ziare.com сообщало, что Луческу был настроен покинуть клуб зимой. По информации источника, это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 главный тренер "Динамо" впервые в карьере вынужден находиться длительное время вдали от своей жены Нелли. 

Луческу 12 лет тренировал главного соперника "Динамо" – донецкий Шахтер

  • 23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".
  • Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил фанатам назначение, что Луческу достаточно опытен и мотивирован обыграть "Шахтер", поскольку якобы затаил обиду на донецкий клуб из-за отказа в продлении контракта.
  • 2 ноября сообщалось, что сразу у нескольких футболистов киевского "Динамо" выявили коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".
  • 7 ноября "Динамо" потерпело поражение, проиграв "Шахтеру" со счетом 0:3.

 

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
футбол динамо жена уход база мирча луческу коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 