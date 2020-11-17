Решающая игра Лиги наций. Швейцария vs Украина: где и во сколько смотреть матч онлайн

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины по футболу в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет против сборной Швейцарии. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

В сегодняшнем матче на кону стоит сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций. Украине достаточно не проиграть, Швейцарии – нужна только победа.

Сейчас Украина занимает в группе G третье место с шестью набранными пунктами. Желто-синие ранее обыграли Швейцарию (2:1) и Испанию (1:0), но дважды уступили Германии (1:2, 3:1) и один раз – Испании (4:1).

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Швейцарцы же за пять туров набрали три очка. Красно-белые трижды играли вничью – с Германией (1:1, 3:3) и Испанией (1:1). Швейцария, помимо поражения от Украины (2:1), проигрывала Испании (1:0).

Кадровые потери

Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.

Главный тренер команды Андрей Шевченко экстренно довызвал футболистов молодежной сборной – Булецу, Назаернко и Судакова.

У Швейцарии из-за COVID-19 выбыли Видмер и Лотомба. Дисквалифицированы Фройлер и Эльведи. Довызваны были Ланг, Эбишер и Кассами.

Во сколько и где смотреть матч онлайн

Игра Лиги наций Швейцария – Украина запланирована на 21:45 17 ноября. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет на каналах Футбол 1 и Украина.

Из-за коронавируса уже был под угрозой срыва матч Украины против Германии, однако игра все же состоялась – украинцы проиграли 3:1.

16 ноября сообщалось, что под угрозой срыва находится и поединок Украины против Швейцарии.

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