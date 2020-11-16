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Футбол. Украина может не сыграть со Швейцарией: у троих игроков выявили коронавирус

16.11.2020, 12:00
Футбол. Украина может не сыграть со Швейцарией: у троих игроков выявили коронавирус - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

Решение о проведении завтрашнего матча будут принимать местные власти швейцарского города Люцерн

Сегодня утром из лаборатории, которая официально делает тесты на коронавирус для игроков, участвующих в матчах УЕФА, пришло сообщение о положительных результатах тестов трех игроков сборной Украины. Из-за этого проведение матча со сборной Швейцарии оказалось под угрозой, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Сообщается, что еще вчера тесты игроков Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника имели статус условно негативных. Но после дополнительного исследования медики установили, что взятые образцы содержат COVID-19.

Сейчас футболисты находятся на изоляции в своих номерах, а сборная Украины ждет решения местных властей швейцарского города Люцерн по поводу возможности проведения завтрашнего матча в рамках Лиги наций со Швейцарией. Начало матча Украина – Швейцария запланировано 15 ноября на 21:45 (по киевскому времени – ред.)

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Дарья Мостовая
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Украина футбол Швейцария тест коронавирус COVID-19

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