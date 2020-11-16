Футбол. Украина может не сыграть со Швейцарией: у троих игроков выявили коронавирус

Решение о проведении завтрашнего матча будут принимать местные власти швейцарского города Люцерн

Сегодня утром из лаборатории, которая официально делает тесты на коронавирус для игроков, участвующих в матчах УЕФА, пришло сообщение о положительных результатах тестов трех игроков сборной Украины. Из-за этого проведение матча со сборной Швейцарии оказалось под угрозой, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Сообщается, что еще вчера тесты игроков Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника имели статус условно негативных. Но после дополнительного исследования медики установили, что взятые образцы содержат COVID-19.

Сейчас футболисты находятся на изоляции в своих номерах, а сборная Украины ждет решения местных властей швейцарского города Люцерн по поводу возможности проведения завтрашнего матча в рамках Лиги наций со Швейцарией. Начало матча Украина – Швейцария запланировано 15 ноября на 21:45 (по киевскому времени – ред.)

13 ноября 2020 года стало известно, что матч Украины с Германией под вопросом из-за COVID-19 – четверо игроков украинской сборной заболели им.

На следующий день было решено, что игра все же состоится – футболисты сборной Украины получили отрицательные тесты на коронавирус.

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Дарья Мостовая

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