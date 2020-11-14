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Футбол. Лига наций. Матч между Украиной и Германией все-таки состоится

14.11.2020, 19:37
Футбол. Лига наций. Матч между Украиной и Германией все-таки состоится - Фото
Фото: УАФ

Все 35 ПЦР-тестов, взятых у игроков, тренеров и медиков сборной Украины, дали отрицательный результат

Футбольный матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии, запланированный на вечер 14 ноября, состоится – у всей украинской делегации оказались отрицательные тесты на COVID-19. Об этом сообщили в национальной сборной Украины, а также городские власти немецкого Лейпцига, где пройдет матч.

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"Только что поступили результаты дополнительных ПЦР-тестов, взятых у игроков, тренеров и представителей медицинского технического штаба сборной Украины, которые будут находиться в раздевалке и на скамейках возле поля. Спешим сообщить, что все 35 тестов дали отрицательный результат. Итак, 20 игроков, которые находятся в заявке, могут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций Германия – Украина. Игра начнется, как и было запланировано, в 21:45 по киевскому времени", – сообщили в сборной.

Ранее департамент здравоохранения Лейпцига разрешил проведение встречи, но только при условии получения отрицательных результатов дополнительных ПЦР-тестов от украинской делегации.

Проведение игры оказалось под сомнением после того, как у четырех украинских игроков и одного члена штаба сборной 13 ноября оказались положительными тесты на коронавирус.

Но, как сообщил сегодня представитель городской власти Лейпциге Маттиас Гасберг, медики установили, что инфицированные не находились в тесном контакте с остальными делегации, поэтому было решено не отправлять всю украинскую делегацию на карантин.

В сборной Германии отрицательными были тесты на коронавирус у всех игроков, тренеров и штата команды.

Перед матчем Германия и Украина занимают второе и третье места в своей группе A4, имея по 6 очков, на первом месте Испания с 7 очками, последняя в группе с 2 очками Швейцария.

  • 11 ноября сборная Украины со счетом 2:0 проиграла сборной Польши в товарищеском матче, который проходил в польском Хожуве.

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Наталия Медведева
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