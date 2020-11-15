Футбол. Лига наций. Сборная Украины уступила команде Германии: фото

14 ноября в пятом туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины на выезде уступили национальной команде Германии со счетом 1:3.

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Украинцы открыли счет на 12-ой минуте – отличился Роман Яремчук. Однако потом на 23-й минуте Лерой Сане забил ответный мяч, а на 33-й и 64-й минутах ворота украинской сборной поразил Вернер.

В параллельном матче группы 4 Лиги А в Базеле вничь сыграли сборная Швейцарии и Испании – 1:1.

После пяти туров турнирное положение команд такое: Германия – 9 очков, Испания – 8, Украина – 6, Швейцария – 3.

Заключительный матч в групповом турнире Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 17 ноября в Люцерне с командой Швейцарии.

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