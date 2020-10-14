"Это не чудо". Шевченко прокомментировал историческую победу сборной Украины над Испанией

Сборная Украины сражалась за каждый кусочек поля в матче против Испании, отметил главный тренер команды Шевченко

Победа сборной Украины над Испанией в Лиге наций УЕФА является не чудом, а результатом проделанной работы и самоотдачи игроков. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер Украины Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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"Я считаю, что это не чудо, а именно выполненная работа. Игроки, которые вышли на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, при желании бороться. Мы не просто боролись – мы сражались за каждый клочок футбольного поля", – сказал он.

По словам Шевченко, планом было сдержать Испанию в первом тайме, заставить ее раскрыться и использовать свой момент. Он несколько раз поблагодарил футболистов за самоотдачу и выполнение установки тренерского штаба, а также подчеркнул: команда проделала невероятный объем работы.

Шевченко также признался, что поаплодировал в раздевалке вратарю Георгию Бущану, и назвал его игру превосходной.

В то же время тренер сборной согласился, что Украина пока не может играть на равных с такими командами как Испания и Германия, потому ей приходится подстраивать игру под соперника. Он отметил, что задача сборной остается неизменной – не вылететь из элитного дивизиона Лиги наций.

"Я получил прекрасный тренерский опыт сегодня. Я был вынужден приспосабливаться к ситуации, полностью изменить структуру игры, требовать от футболистов совсем другое", – добавил он.

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Марк Сировой

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