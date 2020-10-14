"Это не чудо". Шевченко прокомментировал историческую победу сборной Украины над Испанией
Сборная Украины сражалась за каждый кусочек поля в матче против Испании, отметил главный тренер команды Шевченко
Победа сборной Украины над Испанией в Лиге наций УЕФА является не чудом, а результатом проделанной работы и самоотдачи игроков. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер Украины Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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"Я считаю, что это не чудо, а именно выполненная работа. Игроки, которые вышли на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, при желании бороться. Мы не просто боролись – мы сражались за каждый клочок футбольного поля", – сказал он.
По словам Шевченко, планом было сдержать Испанию в первом тайме, заставить ее раскрыться и использовать свой момент. Он несколько раз поблагодарил футболистов за самоотдачу и выполнение установки тренерского штаба, а также подчеркнул: команда проделала невероятный объем работы.
Шевченко также признался, что поаплодировал в раздевалке вратарю Георгию Бущану, и назвал его игру превосходной.
В то же время тренер сборной согласился, что Украина пока не может играть на равных с такими командами как Испания и Германия, потому ей приходится подстраивать игру под соперника. Он отметил, что задача сборной остается неизменной – не вылететь из элитного дивизиона Лиги наций.
"Я получил прекрасный тренерский опыт сегодня. Я был вынужден приспосабливаться к ситуации, полностью изменить структуру игры, требовать от футболистов совсем другое", – добавил он.
- Перед началом октябрьского сбора Украина потеряла сразу 14 игроков из-за травм и коронавируса. Перед матчем с Испанией кадровая ситуация улучшилась, но ряд основных исполнителей так и не присоединились к команде.
- 7 октября Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды.
- 10 октября обескровленная сборная Украины минимально уступила Германии – 1:2.
- 13 октября сборная со счетом 1:0 впервые в истории обыграла Испанию.
- 14 и 17 ноября сборная сыграет последние матчи группового этапа Лиги наций против Германии и Швейцарии.
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