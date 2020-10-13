Футбол. Шевченко выбрал игроков на матч сборной Украины с Испанией – список

В отличие от матча против Германии за сборную Украины с Испанией не сыграет Руслан Малиновский, однако в заявку попал другой хавбек – Роман Безус

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на матч Лиги наций против сборной Испании заявил 23 игроков. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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За бортом оказался 21-летний защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Однако в отличие от поединка с Германией попал в заявку хавбек Роман Безус, который выступает за бельгийский "Гент".

В то же время не сыграет полузащитник Руслан Малиновский из итальянской "Аталанты". Из-за перебора желтых карточек он пропускает поединок и уже покинул расположение сборной, сообщали ранее в УАФ.

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По-прежнему из-за травм и коронавируса не могут помочь сборной основные футболисты: Александр Зинченко из английского Манчестер Сити", а также Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка и Сергей Кривцов, которые выступают за "Шахтер".

Список заявленных на матч выглядит так:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Никита Шевченко ("Заря"), 23. Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге" Бельгия), 3. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), 4. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко (оба -"Динамо"), 6. Евгений Чеберко ("ЛАСК", Австрия), 13. Ефим Конопля ("Десна"), 18. Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия)

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 21. Александр Караваев (все – "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 11. Марлос, 20. Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), 14. Игорь Харатин, 22. Александр Зубков (оба - "Ференцварош")

Нападающий: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Матч состоится сегодня в 21:45 в Киеве. Первый поединок в Мадриде украинцы проиграли со счетом 4:0.



7 октября Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды.

10 октября обескровленная сборная Украины минимально уступила Германии – 1:2.

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Марк Сировой

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