"У моего друга Шевченко были проблемы". Тренер сборной Франции – о разгроме Украины

Это был фантастический вечер для Франции, сказал Дешам о сокрушительной победе над сборной Украины

У сборной Украины были проблемы с составом, но это не приуменьшает заслуги сборной Франции, которая разгромила соперника со счетом 7:1. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам, передает пресс-служба Федерации футбола Франции.

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"Очень хороший вечер для нас, я хочу отдать должное своим игрокам: они создали так много моментов, они забили семь голов. У моего друга Андрея Шевченко (главный тренер сборной Украины, - ред.) были некоторые проблемы с составом, но это не умаляет наших заслуг. Не стоит преуменьшать то, чего мы добились сегодня вечером, – сказал он.

Дешам похвалил как опытных игроков команды, так и новичков. Особо он отметил Олиье Жиру, который проводил сотый матч в футболке les bleus, забил два мяча и обошел легендарного Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

"Его первый гол – фантастика, я хорошо видел траекторию. Я очень рад за Оливье. 100 матчей, 42 гола, он не забивал в каждой игре, но он очень важен для этой команды. Он – один из игроков, которые начали со мной этот путь. У него есть эффективность, характер, интеллект. Молодец. Вот почему я дал ему повязку (капитана команды, – ред.) сегодня вечером", – расхвалил форварда Дешам.

Перед матчем с Францией сборная Украины из-за травм и коронавируса потеряла сразу 14 игроков. В расположении команды остался лишь один вратарь Георгий Бущан, на подмену ему заявили тренера сборной и в прошлом легендарного голкипера Александра Шовковского.

Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды.

Шевченко после матча отметил кадровые проблемы, но сказал, что сравнивать сборные Украины и Франции "пока невозможно". В то же время он считает, что некоторые отрезки в исполнении украинцев были неплохими.

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Марк Сировой

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