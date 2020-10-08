Шевченко объяснил крупнейший разгром в истории сборной Украины в матче с Францией

По словам тренера, из-за ситуации в сборной у него есть пока лишь 18 полевых игроков и один вратарь. И надо думать, кого ставить на матчи с Германией

Сравнивать сейчас национальные сборные Украины и Франции по футболу "пока невозможно", но некоторые отрезки в исполнении украинцев были неплохими, в частности, начало второго тайма. Об этом после товарищеского матча с французской командой и крупнейшего в истории Украины поражения 1:7 сказал главный тренер Андрей Шевченко, пишет пресс-служба ФФУ.

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"Игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. <...> Франция – чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней", – пояснил он разгром.

Отвечая на вопрос о невысокой реализации голевых моментов, потому как по ходу матча у украинцев они были, чтобы сделать счет более приемлемым, Шевченко сказал: "Это футбол, игра состоит из эпизодов".

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Тренер сообщил, что штаб пока не понимает, кого сможет довызвать на ближайшие поединки из-за "очень тяжелой ситуации" с составом.

"Мы вызвали футболистов молодежной сборной. Игроки "Шахтера" еще завтра будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды. Сегодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных игр. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать", – сказал Шевченко.

Это была 10 встреча команд: Франция побеждала шесть раз, трижды была ничья, Украина выигрывала лишь раз. Произошло это в плей-офф отбора на ЧМ-2014 (2:0, после чего проиграли на выезде 0:3).

У сборной впереди встречи еще с двумя грандами мирового футбола: Германией (10 октября) и Испанией (13 октября), и это официальные противостояния в рамках Лиги наций УЕФА.

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Евгений Пилипенко

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