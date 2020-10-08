"Больно, нужно забыть эту игру". Малиновский и Цыганков о разгроме сборной Украины

Игроки нацсборной прокомментировали исторически разгромное поражение в истории Украины в матче с Францией

Национальной сборной Украины по футболу "еще есть куда расти и прогрессировать". Такое заявление сделал полузащитник сборной Руслан Малиновский, комментируя Футбол News историческое поражение Украины в матче с Францией.

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"Оправданий нет. Я думаю, нам еще есть куда расти и прогрессировать", – заявил Малиновский, уточнив, что все вышли настроенными на игру и старались, но "многие ребята не играли друг с другом".

"Больно проигрывать с таким счетом, но необходимо забыть эту игру и готовиться к следующим матчам. У нас два важных матча впереди", – уточнил Малиновский.

Автор единственного гола в ворота Франции Виктор Цыганков в комментарии Футбол News констатировал "сегодня почти все залетало в наши ворота": "Пытались себя проявить и выполнить требования нашего главного тренера. В принципе один забили, были моменты еще забивать".

Это была 10 встреча команд: Франция побеждала шесть раз, трижды была ничья, Украина выигрывала лишь раз. Произошло это в плей-офф отбора на ЧМ-2014 (2:0, после чего проиграли на выезде 0:3).

У сборной впереди встречи еще с двумя грандами мирового футбола: Германией (10 октября) и Испанией (13 октября), и это официальные противостояния в рамках Лиги наций УЕФА.

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Владислав Сердюк

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