Топ-матч. Украина – Испания: где и когда смотреть игру Лиги наций УЕФА

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Сборная Украины в элитном дивизионе Лиги наций попытается взять реванш у Испании за разгромное поражение в Мадриде

Сегодня, 13 октября, сборная Украины в Киеве сыграет со сборной Испании в рамках группы D элитного дивизиона Лиги наций УЕФА. Первый поединок в Мадриде украинцы проиграли со счетом 4:0.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Матчем с Испанией сборная Украины завершает трехматчевую кампанию, которую она начинала с колоссальных кадровых потерь – 14 игроков выбыли из-за травм и коронавируса перед товарищеским поединком с Францией.

После той игры ситуация немного улучшилась: вернулись после самоизоляции Марлос и Виктор Коваленко, были довызваны Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык и Валерий Бондарь.

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Однако с испанцами точно не сыграет один из лидеров сборной – Руслан Малиновский. 10 октября в матче против Германии он получил очередную желтую карточку и как следствие – дисквалификацию на игру с Испанией из-за перебора "горчичников" в турнире. Он уже покинул команду, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко признал на предматчевой пресс-конференции, что Испания сейчас имеет более сильную команду. Однако заявил, что у украинских футболистов есть мотивация, задача на матч – не раскрываться, сыграть компактно и в то же время агрессивно.

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Наставник же испанцев Луис Энрике назвал Украину очень интересной командой, которая придерживается определенных принципов и сохраняет верность своему стилю. Он обещает, что "фурия роха" будет играть в традиционной манере.

Сегодняшняя встреча станет седьмой для команд. Украина пока лишь раз смогла вырвать ничью (2:2, отбор на Евро-2004), пять раз желто-синие проигрывали, в том числе со счетом 4:0 на Чемпионате мира 2006-го и с таким же результатом – в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Где и когда смотреть матч

Матч Украина Испания состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский, на трибуны пустят не более 30% болельщиков от вместимости стадиона. Посмотреть матч онлайн можно будет на каналах Украина и Футбол в 21:45.

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Фото, видео – пресс-служба УАФ

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Теги: Украина, футбол, испания, фото, видео, трансляция, андрей шевченко, онлайн, сборная украины, сборная испании, сборная, лига наций
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