Футбол. Сборную Украины усилят четыре игрока перед матчем с Германией – состав команды

Точно не сыграют в матче против Германии игроки "Шахтера" Николай Матвиенко и Жуниор Мораес. Они заразились коронавирусом

К сборной Украины, которая завтра сыграет в матче Лиге наций против Германии, присоединятся четыре игрока, об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Ромеро Марлос и Виктор Коваленко, которые находились на самоизоляции после вспышки коронавируса в "Шахтере", получили негативный результат повторного теста на коронавирус.

В то же время у "горняков" Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса – тест положительный. С немцами они не сыграют.

Также из донецкого клуба был довызван центральный защитник Валерий Бондарь. Ранее сообщалось и о довызове вратаря луганской "Зари" Никиты Шевченко.

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УАФ уже публиковало список игроков в расположении сборной перед матчем с Францией. Учитывая кадровые изменения в команде находятся:

Вратари: Георгий Бушан, Никита Шевченко (довызов);

Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь (довызов), Богдан Михайличенко, Ефим Конопля, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Чеберко;

Полузащитники: Евгений Макаренко, Руслан Малиновский, Игорь Харатин, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Ромеро Марлос (оба – вернулись после самоизоляции), Александр Зубков, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Роман Безус, Александр Караваев;

Нападающий: Роман Яремчук.

5 октября выявили COVID-19 у основных игроков "Шахтера" и сборной – Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вся команда ушла на самоизоляцию. Первый тест не выявил коронавирус у членов команды, однако повторный показал инфекцию сразу у 18 человек: девяти футболистов и девяти человек из персонала.

Перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины из-за травм и коронавируса потеряла сразу 14 игроков. В расположении команды остался лишь один вратарь Георгий Бущан, на подмену ему заявляли тренера сборной и в прошлом легендарного голкипера Александра Шовковского, который так и не вышел на поле.

Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды.

Завтра сборная Украины сыграет с Германией, а 13 октября – с Испанией. Оба матча – официальные поединки элитного дивизиона Лиг наций УЕФА.

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Марк Сировой

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