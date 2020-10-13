Футбол | Впервые в истории. Украина побеждает Испанию в Лиге наций: видео гола
13.10.2020, 23:50
Скриншот с видео
Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Киеве
Сборная Украины по футболу со счетом 1:0 победила команду Испании. Этим Украина заработала уже шесть очков в Лиге Наций.
Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.
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После матча в параллельном поединке группы 4 Лиги А в Кельне между Германией и Швейцарией (3:3) турнирное положение такое: Испания – 7 очков, Германия – 6, Украина – 6, Швейцария – 2.
Сборная Украины свои заключительные матчи группового этапа Лиги наций проведет на выезде 14 и 17 ноября против Германии и Швейцарии.
- Первый поединок в Мадриде украинцы проиграли со счетом 4:0.
- Матчем с Испанией сборная Украины завершает трехматчевую кампанию, которую она начинала с колоссальных кадровых потерь – 14 игроков выбыли из-за травм и коронавируса перед товарищеским поединком с Францией.
- После той игры ситуация немного улучшилась: вернулись после самоизоляции Марлос и Виктор Коваленко, были довызваны Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык и Валерий Бондарь.
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