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Футбол. Месси в Киев не приедет, а "Барселона" почти все время просидит в отеле

23.11.2020, 14:34
Футбол. Месси в Киев не приедет, а
Иллюстративное фото (ЕРА)

Каталонский клуб проведет одну тренировку в Киеве – перед игрой, сообщает пресс-служба "Барселоны"

Каталонская "Барселона" примет крайние меры карантина по приезду в Украину на игру с киевским "Динамо" 24 ноября. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Сообщается, что клуб проведет в Украине всего 30 часов. Команда прилетит сегодня чартерным рейсом в 19:30 по киевскому времени, после этого "Барселона" отправится в отель Hilton, откуда не будет выходить до полудня дня игры. Причиной этому, сообщает издание, сложная эпидемическая ситуация в стране.

Главный тренер команды Рональд Куман не будет принимать участие в традиционной пресс-конференции – он ответит на вопросы журналистов еще до вылета в Украину на тренировочной базе клуба, пишет издание. 

Несмотря на это, пресс-служба "сине-гранатовых" сообщает, что они все же проведут тренировку в день игры – она состоится 12:30 на стадионе им. Лобановского. 

Всего в Киев поедут 15 игроков каталонского клуба, однако в их числе нет аргентинской звезды "Барсы" Лионеля Месси

  • 11 ноября "Динамо" заявляло, что выздоровели восемь заболевших COVID-19 игроков, у еще двух футболистов был положительный тест.
  • 13 ноября коронавирус выявили у лидеров киевлян – капитана Сергея Сидорчука и вингера Виктора Цыганкова. Также в лазарете находятся травмированные Никита Бурда, Назарий Русин и Александр Тымчик.
  • Первый поединок в Испании завершился победой каталонцев со счетом 2:1. Ответный поединок должен состоятся завтра, 24 ноября.

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Станислав Стороженко
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