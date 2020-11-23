Футбол. Месси в Киев не приедет, а "Барселона" почти все время просидит в отеле
Каталонский клуб проведет одну тренировку в Киеве – перед игрой, сообщает пресс-служба "Барселоны"
Каталонская "Барселона" примет крайние меры карантина по приезду в Украину на игру с киевским "Динамо" 24 ноября. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что клуб проведет в Украине всего 30 часов. Команда прилетит сегодня чартерным рейсом в 19:30 по киевскому времени, после этого "Барселона" отправится в отель Hilton, откуда не будет выходить до полудня дня игры. Причиной этому, сообщает издание, сложная эпидемическая ситуация в стране.
Главный тренер команды Рональд Куман не будет принимать участие в традиционной пресс-конференции – он ответит на вопросы журналистов еще до вылета в Украину на тренировочной базе клуба, пишет издание.
Несмотря на это, пресс-служба "сине-гранатовых" сообщает, что они все же проведут тренировку в день игры – она состоится 12:30 на стадионе им. Лобановского.
Всего в Киев поедут 15 игроков каталонского клуба, однако в их числе нет аргентинской звезды "Барсы" Лионеля Месси.
The squad for #DynamoBarça! pic.twitter.com/LDzHAjXAPE— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
- 11 ноября "Динамо" заявляло, что выздоровели восемь заболевших COVID-19 игроков, у еще двух футболистов был положительный тест.
- 13 ноября коронавирус выявили у лидеров киевлян – капитана Сергея Сидорчука и вингера Виктора Цыганкова. Также в лазарете находятся травмированные Никита Бурда, Назарий Русин и Александр Тымчик.
- Первый поединок в Испании завершился победой каталонцев со счетом 2:1. Ответный поединок должен состоятся завтра, 24 ноября.
Читайте также: Лига чемпионов. "Барселона" потеряла двух основных футболистов перед игрой с "Динамо"
Комментарии