"Их невозможно было остановить". Луческу отреагировал на разгром "Динамо" от "Барселоны"

"Динамо" было лучше в первом тайме, но во втором тайме "Барселона" показала класс. Так прокомментировал разгромное поражение киевской команды в Лиге чемпионов ее главный тренер Мирча Луческу, передает пресс-служба клуба.

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Луческу отметил, что в первом тайме "Динамо" играло лучше, имело несколько моментов и при большей удаче могло забить. Но во втором тайме "Барселона" показала свой уровень: "была разница в качестве, технике, быстроте мышления, скорости движения и комбинациях".

Тренер считает, что после первого пропущенного гола его команда опустила руки, и не понимает, почему она "бросили играть". Он очень недоволен, что в контратаках не было последнего паса, ведь "Динамо" еще могло забить.

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Луческу отметил молодых игроков "Барсы". По его словам, они "были мобильны, играли с большим желанием, их невозможно было остановить". Он не исключает, что удача была на стороне "Барселоны", ведь первый удар в створ ворот Динамо сразу завершился голом.

Наставник киевлян также считает, что в эпизоде с Беньямином Вербичем должен был быть пенальти в ворота "Барселоны", однако зла на судью не держит.

"Даже не обижаюсь на это, потому что знаю, что судьи иногда принимают сторону больших команд. Это не новость. Заслуженная победа "Барселоны", но мне не понравилось, что мы проиграли с таким крупным счетом. Должны были бороться до конца", – добавил он.

24 ноября киевское "Динамо" со счетом 0:4 проиграло каталонской "Барселоне" в Лиге чемпионов. У киевлян не осталось шансов сыграть весной в Лиге чемпионов. "Бело-синие" будут бороться за еврокубковую весну в Лиге Европы с венгерским "Ференцварошем".

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Марк Сировой

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