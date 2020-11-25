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25.11.2020, 00:01

Лига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фото

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Лига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фото
Лига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фото
Лига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фотоЛига чемпионов. Каталонская "Барселона" побеждает "Динамо" Киев со счетом 0:4 – фото

По сумме четырех туров ЛЧ киевляне занимают третье место в группе G, которое дает право на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 24 ноября, киевское "Динамо" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграло каталонской "Барселоне" со счетом 0:4 на стадионе НСК "Олимпийский". 

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Испанцы смогли отличиться только во втором тайме: на 53 минуте короткая перепасовка "Барсы" завершилась выходом Сержиньо один-на-один с вратарем "Динамо" Георгием Бущаном. Американский защитник точно пробил в дальний угол ворот – 0:1. 

Через 4 минуты, на 57-ой, каталонский клуб забил во второй раз: Мартин Кристенсен отметился забитым мячом после розыгрыша с углового – 0:2.

Датский игрок на этом не остановился – 69 минута: защитник "Динамо" Денис Попов толкнул Кристенсена, когда тот замыкал подачу с фланга. Пенальти – 0:3.

В концовке игры Антуан Гризман после паса Давида Алабы с десяти метров забил точно в угол ворот киевлян – 0:4.

За всю игру "Барселона" нанесла всего семь ударов в створ ворот киевского клуба. 

"Динамо" занимает третью строчку в группе G. Количество набранных очков с венгерским "Ференцварошем" одинаковое, однако киевляне обходят команду Сергея Реброва по разнице забитых и пропущенных голов. Третье место все еще дает право на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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Теги: Барселона, Лига чемпионов, нск олимпийский, динамо киев, динамо-барселона
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