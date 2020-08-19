Умер президент Национальной академии наук Борис Патон

Академик Борис Патон умер на 102-м году жизни

В возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда.

Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память!", – написал президент.

Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве в семье известного ученого Евгения Оскаровича Патона (1870-1953), позже директора и основателя Института электросварки, и Натальи Викторовны Патон.

Директор Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины (с 1953); генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса Институт электросварки имени Е. О. Патона (с 1986); президент Международной ассоциации академий наук (с 1993); член Совета по вопросам науки и научно-технической политики при президенте Украины (с марта 1996); председатель Комитета по Государственной премии Украины в области науки и техники (с декабря 1996); член Государственной комиссии по вопросам реформирования, развития Вооруженных сил Украины, других военных формирований, вооружения и военной техники (с марта 2003); первый заместитель председателя Национального совета по устойчивому развитию Украины (с мая 2003).

В марте 2020 стало известно, что Борис Патон не подал свою кандидатуру на выборах президента Национальной академии наук Украины, которые должны состояться 16 апреля (из-за ситуации с коронавирусом перенесены на более поздний срок), и оставляет эту должность.

Борис Патон - старейший из академиков страны, автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений. Основные работы Патона посвящены автоматической и полуавтоматической сварке.

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Наталия Медведева

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