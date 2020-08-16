Умер младший брат Дональда Трампа – Роберт

СМИ пишут, что Дональд Трамп имел тесные и дружеские отношения с самым младшим из своих братьев и сестер Робертом, несмотря на разницу в характерах

15 августа умер младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, 71-летний Роберт Трамп умер в больнице Нью-Йорка.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно отошел сегодня вечером, – заявил Трамп. – Он был мне не просто братом, а лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Его память всегда будет жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя, покойся с миром".

Сообщается, что 14 августа президент США посещал брата в больнице Нью-Йорка. Белый дом сообщал, что Роберт Трамп серьезно болен. Причина смерти пока неизвестна, но в июне он тоже более недели провел в больнице.

74-летний президент США имел тесные и дружеские отношения с самым младшим из своих братьев и сестер Робертом, несмотря на разницу в характерах.

Дональд Трамп говорил, что его младший брат гораздо тише и спокойнее, чем он сам.

Роберт Трамп родился в 1948 году. Он начал свою карьеру на Уолл-стрит, но впоследствии присоединился к Trump Organization как топ-менеджер. В последние годы Роберт Трамп держался в тени и оставался преданным сторонником президента.

У Дональда Трампа остались две сестры Элизабет и Мэриэнн. Его старший брат Фред Трамп-младший умер в 1981 году в возрасте 43 лет от осложнений, связанных с алкоголизмом. Ранняя смерть брата глубоко повлияла на Дональда Трампа, он говорил, что из-за этого никогда не употребляет алкоголь.

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Наталия Медведева

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