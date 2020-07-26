В Париже в возрасте 104 лет умерла звезда золотого века Голливуда

Оливия Де Хэвилленд сыграла центральную роль в разрушении голливудской студийной системы

Сегодня, 26 июля, в возрасте 104 лет умерла одна из последних остававшихся звезд золотого века Голливуда – актриса, сыгравшая в фильме "Унесенные ветром", двукратная обладательница премии Оскар – Оливия Де Хэвилленд. Об этом сообщает BBC.

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Де Хэвилленд с 1960 года жила в Париже, она умерла в своем доме во сне от естественных причин.

Карьера актрисы длилась более 50 лет, на ее счету роли в почти 50 художественных фильмов.

Де Хэвилленд занимала центральное место в разрушении голливудской студийной системы – благодаря ее влиянию, актеры стали получать более выгодные контракты.

При поддержке Гильдии киноактеров она привлекла Warner Brothers к суду в 1943 году, когда кинокомпания продлила ее первоначальный контракт в качестве штрафа за отказ от ролей. Верховный суд Калифорнии вынес в ее пользу решение, которое стало известно как "Закон Де Хэвилленд", ослабивший влияние студий на актеров.

Она получила два Оскара за лучшую женскую роль – в 1946 году за фильм "Каждому свое" и в 1949-ом за "Наследницу".

Де Хэвилленд играла до конца 1980-х, получив "Золотой глобус" в 1986 году за фильм "Анастасия: Загадка Анны".

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Наталия Медведева

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