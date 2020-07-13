От рака умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Супруга голливудского актера Джона Траволты - актриса Келли Престон - умерла от рака молочной железы

57-летняя супруга актера Джона Траволты - американская актриса Келли Престон - ушла из жизни 12 июля. Об этом актер сообщил в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он разместил фото супруги и рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Женщина два года боролась с раком молочной железы.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу и все это время ее поддерживало так много людей... Некоторое время я хочу провести со своими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому извините, если определенное время от меня не будет никаких новостей", - написал актер.

В 1988 году Джон познакомился с актрисой, которая была на восемь лет младше него. В 1991 году они поженились, в 1993 году у них родился сын Джетт. Однако он умер в возрасте 16 лет от эпилепсии. Также у Траволты и Престон остались дочь Элла Блю Траволта (20 лет) и сын Денджамин Траволта (9 лет).

Известность Престон принесли фильм "Близнецы" (1988 год), где она снималась вместе с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером. Также Престон сыграла роль второго плана в знаменитом фильме "От заката до рассвета".



Отметим, что первая любовь актера - Дайана Хайленд, умерла накануне их свадьбы в 1977 году также от рака груди.

13 июля сообщалось, что в нук известного американского певца Элвиса Пресли, Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет Калабасасе, штат Калифорния. Некоторые СМИ пишут о суициде.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.