Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет

Окружение внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио не сообщают детали его смерти. Некоторые СМИ пишут о суициде

Внук известного американского певца Элвиса Пресли, Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет в Калабасасе, штат Калифорния. Об этом сообщил представитель его матери Элизы Мэри Пресли, передает CNN.

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Представитель не раскрыл подробностей гибели мужчины, а также даты смерти. По его словам, Бенджамин был полностью разбит горем, безутешен и находился за гранью опустошения, хотя и пытался оставаться сильным для своих 11-летних сыновей-близнецов и старшей дочери Райли.

TMZ со ссылкой на правоохранителе пишет, что Кио якобы совершил самоубийство. Официально эту версию пока не подтверждали.

"Она (мать, - ред.) обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - сказал представитель.

Отцом Кио был музыкант Дэнни Кио.

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Марк Сировой

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