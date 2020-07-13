Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
Окружение внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио не сообщают детали его смерти. Некоторые СМИ пишут о суициде
Внук известного американского певца Элвиса Пресли, Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет в Калабасасе, штат Калифорния. Об этом сообщил представитель его матери Элизы Мэри Пресли, передает CNN.
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Представитель не раскрыл подробностей гибели мужчины, а также даты смерти. По его словам, Бенджамин был полностью разбит горем, безутешен и находился за гранью опустошения, хотя и пытался оставаться сильным для своих 11-летних сыновей-близнецов и старшей дочери Райли.
TMZ со ссылкой на правоохранителе пишет, что Кио якобы совершил самоубийство. Официально эту версию пока не подтверждали.
"Она (мать, - ред.) обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - сказал представитель.
Отцом Кио был музыкант Дэнни Кио.
- 9 июля сообщалось, что в США пропала без вести звезда музыкального сериала "Хор" (Glee) Ная Ривера. Ее четырехлетнего сына нашли живым в лодке посреди озера на юге Калифорнии.
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