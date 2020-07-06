Умер Эннио Морриконе
06.07.2020, 09:57
Итальянский композитор и дирижер умер на 92 году жизни
Умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, сообщает Corriere della Sera.
Композитору был 91 год.
Морриконе известен музыкой для кино и телевидения. Он обладатель двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку - к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".
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