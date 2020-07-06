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Умер Эннио Морриконе

06.07.2020, 09:57
Умер Эннио Морриконе - Фото

Итальянский композитор и дирижер умер на 92 году жизни

Умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, сообщает Corriere della Sera.

Композитору был 91 год.

Морриконе известен музыкой для кино и телевидения. Он обладатель двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку  - к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

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Денис Юдин
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