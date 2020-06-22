Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Умер создатель фильмов о Бэтмене, кинорежиссер Джоэл Шумахер

Умер создатель фильмов о Бэтмене, кинорежиссер Джоэл Шумахер - Фото
Джоэл Шумахер (фото - ЕРА)
22.06.2020, 22:30

Последний год Шумахер боролся с раком

Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Последний год он боролся с онкозаболеванием, сообщает Variety.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шумахер воплотил свой опыт из области моды в серию стильных фильмов 1980-1990-х годов, которые не всегда приветствовались критиками, но по-прежнему пользуются популярностью у зрителей за то, что отразили дух эпохи, отмечает издание.

Среди работ Шумахера - такие известные фильмы, как "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Коматозники", "Огни святого Эльма", "Пропащие ребята", "С меня хватит!", "Время убивать", "Умереть молодым", "Призрак оперы", "Телефонная будка" и другие. Снял два эпизода сериала "Карточный домик".

19 июня в возрасте 88 лет в Великобритании умер актер сэр Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит". 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
кино режиссер Джоэл Шумахер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 