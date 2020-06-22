Умер создатель фильмов о Бэтмене, кинорежиссер Джоэл Шумахер

Джоэл Шумахер (фото - ЕРА)

Американский кинорежиссер Джоэл Шумахер умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Последний год он боролся с онкозаболеванием, сообщает Variety.

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Шумахер воплотил свой опыт из области моды в серию стильных фильмов 1980-1990-х годов, которые не всегда приветствовались критиками, но по-прежнему пользуются популярностью у зрителей за то, что отразили дух эпохи, отмечает издание.

Среди работ Шумахера - такие известные фильмы, как "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Коматозники", "Огни святого Эльма", "Пропащие ребята", "С меня хватит!", "Время убивать", "Умереть молодым", "Призрак оперы", "Телефонная будка" и другие. Снял два эпизода сериала "Карточный домик".

19 июня в возрасте 88 лет в Великобритании умер актер сэр Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит".