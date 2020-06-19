Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо во "Властелине колец" и "Хоббите"

Иэн Холм в апреле 2020 года в Лондоне (Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Сегодня, 19 июня, в возрасте 88 лет в Великобритании умер актер сэр Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит". Об этом сообщает The Guardian.

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"Он мирно скончался в больнице. Рядом была его семья и опекун", - рассказал агент актера, добавив, что причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

"Он был очаровательным, добрым и чертовски талантливым. Нам будет очень не хватать его", - говорится в сообщении.

Последние дни Холма запечатлены в серии пастельных портретов, сделанных его женой Софи де Стемпл.

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз (Великобритания), в 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства. Много играл в британских театрах, заслужив славу талантливого актера. В кино Холм снялся первый раз в 1958 году в картине "Девушки у моря", всего он сыграл более 100 киноролей, среди которых выделяются: андроид Эш в "Чужом" (1979), Наполеон в "Бандитах времени" (1981), мистер Курцманн в "Бразилии" (1985), отец Вито Корнелиус в "Пятом элементе" (1997) и Бильбо Бэггинс в трилогии "Властелин колец" (2001-2003).

Он лауреат премии BAFTA и театральной премии "Тони".

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

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