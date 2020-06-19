В США умер сын советского лидера Сергей Хрущев

Скриншот из видеозаписи University Оf Central Florida

В США на 85 году жизни скончался Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева. Об этом сообщило агентство Голос Америки со ссылкой на информацию правнучки бывшего советского лидера Нины Хрущевой.

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Сергей Хрущев родился в 1935 году, спустя 23 года окончил Московский энергетический институт и работал в конструкторском бюро Челомея в отделах разработки баллистических ракет, космической ракеты "Протон” и пилотируемых космических аппаратов. Был героем соцтруда, лауреатом Ленинской премии и премии Совмина СССР.

Помимо этого, сын Хрущева, доктор технических наук, преподавал в Московском государственный технический университет им. Баумана, а с 1991 года, после развала СССР, поселился в Провиденс, штат Род-Айленд, где написал трилогию об отце. Читал лекции по истории холодной войны в престижном Брауновском университете в США.

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Обстоятельства смерти неизвестны; некоторые СМИ пишут без адекватного подтверждения, что причиной мог стать коронавирус.

В 2009 году Сергей Хрущев заявлял, что Крым был передан Украине с подачи Бориса Ельцина.

В 2017 года Хрущев заявил в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе, что Советский Союз и нынешняя РФ "никогда не были сравнимы по мощи с США".

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