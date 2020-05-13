Экс-президента Франции обвинили в домогательствах. Он "ничего не помнит об этом"

Валери Жискар д’Эстен (Фото - скриншот из видео)

Прокуратура Парижа начала расследование против 94-летнего экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена, которого обвиняют в домогательствах. Сам экс-президент "ничего не помнит об этом". Об этом сообщает BBC News Україна.

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Жалобу на экс-президента Франции подала немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке, которая обратилась к правоохранителям 10 марта.

По ее словам, Жискар д’Эстен касался ее ягодиц во время интервью в 2018 году для немецкого телеканала WDR: сначала во время коллективного фото, а затем в кабинете экс-президента. Она описывает инцидент как "очень неприятный". Под конец встречи Жискар д’Эстен якобы поцеловал журналистку в щеку и пожелал ей "приятных сновидений" на немецком языке.

Представители экс-президента Франции заявляют, что он не помнит инцидента, о котором говорит Штраке. Жискар д’Эстен рассматривает возможность подачи встречного иска за "низкие и оскорбительные атаки" на него.

"Если бы эти утверждения были правдивыми, ему, конечно, было бы очень жаль. Но он об этом ничего не помнит", - говорится в заявлении его представителей.

24 февраля суд в США признал голливудского продюсер а Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании актрисы в 2013 году и принуждении к оральному сексу помощницы в 2006 году.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.