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Бывшего продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Бывшего продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - Фото
Харви Вайнштейн (фото - ЕРА)
24.02.2020, 19:41

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным по двум обвинениям в сексуальном насилии

Суд в Нью-Йорке признал виновным бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна по двум обвинениям в сексуальном насилии, но оправдал по самым серьезным обвинениям, которые могли отправить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Об этом сообщает Reuters.

В частности, 67-летний Вайнштейн был осужден за сексуальное насилие над своей бывшей ассистенткой Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн в 2013 году.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в сексуальной неприкосновенности. Однако присяжные пока только признали его вину, мера наказания еще не определена.

Суд присяжных оправдал Вайнштейна по двум пунктам обвинения в хищническом сексуальном насилии и изнасиловании первой степени. Наказанием за эти преступления могло быть пожизненное заключение.

В ходе судебного разбирательства прокуроры изображали Вайнштейна как "серийного хищника", который манипулировал женщинами, обещая открыть для них двери в Голливуд, уговаривал их прийти в гостиничный номер или частные апартаменты, а затем подавлял их и применял сексуальное насилие.

Более 80 женщин, в том числе известные актрисы, обвиняли его в сексуальных проступках на протяжении десятилетий. Он отрицал обвинения, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию.

В мае 2018 года Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу.

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Ребрина Вадим
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Харви Вайнштейн насилие изнасилование Голливуд секс
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